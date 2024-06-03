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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sonucunda 2 şahıs tutuklandı ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde yakalanan 2 şahsın tutuklandı, çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildi.

Eskişehir Valiliği, 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ile Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmaları açıkladı. Açıklamada, polis ve jandarma ekiplerince müdahale edilen 33 farklı olayda; 41 şüpheli şahsa işlem yapıldığı, 39 şahsın serbest bırakıldığı, yakalanan 2 şahsın ise tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, yapılan çalışmalarda 1,75 kilogram metamfetamin maddesi, bin 862 adet sentetik ecza hapı, 54,49 gram esrar, 7 ecstasy hap ve 26,21 gram bonzai maddesinin ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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