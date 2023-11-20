Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen olaylarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, adli işlem yapılan 4 şahıstan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13 - 19 Kasım 2023 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 2 farklı olaya müdahale etti. Müdahale edilen olaylarda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 3,01 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 4 adet lyrıca hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (Bong) ele geçirildi. 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan adli işlem yapılan 4 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR