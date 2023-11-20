Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Ekiplerin, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yaptığı 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.