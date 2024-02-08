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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirip satan 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 159 gram metamfetamin ele geçirildi.

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirip sattığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Odunpazarı ilçesinde 2 şahsın İstanbul'dan, kente satmak için uyuşturucu madde getirdikleri duyumu alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahısların aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 159 gram metamfetamin ele geçirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir İstanbul Güvenlik Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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