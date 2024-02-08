Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirip sattığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Odunpazarı ilçesinde 2 şahsın İstanbul'dan, kente satmak için uyuşturucu madde getirdikleri duyumu alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahısların aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 159 gram metamfetamin ele geçirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR