Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken, 3 gram skunk ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Seyitgazi İlçesi'nde uyuşturucu madde bulundurduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheli şahıslar yakalanırken, araçlarında yapılan aramada 3 gram skunk ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR