Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramalarda 75,27 gram sentetik uyuşturucu ile 10 sentetik ecza hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta ve içindeki H.I.C.A. ve Y.B'nin üzerinde yapılan aramalarda 75,27 gram sentetik uyuşturucu ile 10 sentetik ecza hap bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa