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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramalarda 75,27 gram sentetik uyuşturucu ile 10 sentetik ecza hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.