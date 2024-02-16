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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Eskişehir'de yapılan bir çalışma sonucunda şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçi ekiplerinin yaptığı çalışma esnasında A.B.T. ve A.M. isimli 2 şüpheli durduruldu. Şüphelilerin yapılan üst aramasında, 10 gram esrar ile 1 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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