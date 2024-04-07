Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekiplerince Seyitgazi İlçesi'nde gerçekleştirilen yol kontrollerinde üzerinde ve arabasında uyuşturucu madde bulundurduğu belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Seyitgazi İlçesi'nde yol kontrolü yapıldı. Bu çerçevede, 1 şahsın üzerinde ve arabasında yapılan aramada 24,5 gram bonzai ve 5,8 gram metamfetamin ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR