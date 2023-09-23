Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 10 kök kenevir, 447 gram esrar ve iki CD bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de kaçak cep telefon sattığı tespit edilen şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Çifteler ilçesinde şüpheli şahsın kaçak yollardan temin ettiği cep telefonlarını müşteri buldukça piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği yönünde bilgi aldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile şahsın işyeri ve ikametinde arama yapıldı. Armalarda; 10 adet Xiaomi redmi marka cep telefonu ele geçirildi. Şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR