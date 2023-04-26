Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanırken, bin 60 Kilogram Skunk maddesi, 2 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanırken, bin 60 Kilogram Skunk maddesi, 2 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Eskişehir'deki sokak satıcılarının yakalanmasına ve Eskişehir'e uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik olarak yaptığı çalışmalarda 1 kişi yakalandı. Düzenlenen operasyonda 1 kilo 60 gram Skunk maddesi, 2 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu çerçevesinde gözaltına alınan 1 şüpheli adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR