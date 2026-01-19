Haberler

Uyuşturucu operasyonlarında 151 şüpheliye işlem yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 151 şüpheliye işlem yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Opera...

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 151 şüpheliye işlem yapılırken, narkotik maddeler ve silahlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 5-12 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 129 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 151 şüpheliye işlem yapılırken, 7 şahıs tutuklandı ve 144 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 59,71 gram metamfetamin, bin 658 adet sentetik ecza hapı, 377,39 gram esrar, 101,70 gram kokain, 335,48 gram bonzai, 1 adet tabanca şarjörü, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 11 adet ecstasy hap, 17 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek, 10,30 gram eroin, 15 adet 7,65 mm fişek ve 6 adet av tüfeği fişeğinin ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor