Uyuşturucu operasyonlarında 151 şüpheliye işlem yapıldı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 151 şüpheliye işlem yapılırken, narkotik maddeler ve silahlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 5-12 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 129 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 151 şüpheliye işlem yapılırken, 7 şahıs tutuklandı ve 144 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 59,71 gram metamfetamin, bin 658 adet sentetik ecza hapı, 377,39 gram esrar, 101,70 gram kokain, 335,48 gram bonzai, 1 adet tabanca şarjörü, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 11 adet ecstasy hap, 17 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek, 10,30 gram eroin, 15 adet 7,65 mm fişek ve 6 adet av tüfeği fişeğinin ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com


