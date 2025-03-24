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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandı. Operasyonda çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda 14 şahıs tutuklanırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Kent genelinde 17-24 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 36 olaya müdahale edilirken, 43 şüpheli şüpheliye işlem yapılıp, 14 şahıs tutuklandı ve 29 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 269,10 gram metamfetamin, 51 adet sentetik ecza, bin 508,7 gram esrar, 13 adet ecstasy hap, 391,41 gram bonzai, 398,89 kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 18 dal dolu makaronun ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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