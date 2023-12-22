Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin operasyonu sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmalar neticesinde 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçu çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, aynı soruşturma içerisinde adı geçen 3 şüphelinin, daha önce düzenlenen bir operasyonda yakalandıkları ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi. - ESKİŞEHİR