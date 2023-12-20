Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 102,94 Gram Madde Ele Geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 102,94 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptığı çalışmalarda, 102,94 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, konuyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Eskişehir genelinde uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda neticesinde, 102,94 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan ve mahkemeye çıkan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğer 2 şüpheli hakkında yurtdışı yasağı tedbiri ile adli kontrol kararı verildi. - ESKİŞEHİR