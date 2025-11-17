Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama ve Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarında 50 şahıstan 10'u tutuklanırken, 21,63 gram metamfetamin, 694 sentetik ecza hapı, 11,49 gram esrar ve daha fazlası ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonlarında işlem yapılan 50 şahıstan 10'u tutuklanırken, çok sayıda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 10-17 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 41 olaya müdahale ettiği çalışmalar sonucunda 50 şüpheliye işlem yapılırken, 10 şahıs tutuklandı ve 10 şahıs sebest bırakıldı. Ayrıca 21,63 gram metamfetamin, 694 sentetik ecza hapı, 11,49 gram esrar maddesi, 9,23 gram kokain, 101,65 gram esrar, 15 adet sarma kağıdı ve 1 adet öğütme aparatının ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler
Kızılcık Şerbeti ile ilgili 'hijyen' iddiası: Sonuç alamayınca diziden ayrıldı

Vedanın ardından çok konuşulacak iddia! Hijyenine dikkat etmiyormuş
Erling Haaland, Norveç'i 28 yıllık Dünya Kupası hasretinden kurtardı

Bu adamı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.