Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama ve Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonlarında işlem yapılan 50 şahıstan 10'u tutuklanırken, çok sayıda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 10-17 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 41 olaya müdahale ettiği çalışmalar sonucunda 50 şüpheliye işlem yapılırken, 10 şahıs tutuklandı ve 10 şahıs sebest bırakıldı. Ayrıca 21,63 gram metamfetamin, 694 sentetik ecza hapı, 11,49 gram esrar maddesi, 9,23 gram kokain, 101,65 gram esrar, 15 adet sarma kağıdı ve 1 adet öğütme aparatının ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR