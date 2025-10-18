Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekipleri, bir şahsın üzerinde ve ikametinde uyuşturucu bulundurmasının ardından 1 kişiyi tutukladı. Diğer bir şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince üzerinde ve ikametinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Seyitgazi İlçesi'nde yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında ekiplerce hareketlerinden şüphelenilen 2 şahsın kaba üst yoklamasında 2 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahısların ikametinde yapılan aramalarda ise, 11 adet sentetik ecza hap ve 377 gram sentetik kannabinoid maddesi bulundurdukları belirlendi.

Adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı

Şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ile 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurmak Satın Almak veya Kabul Etmek' suçlarından soruşturma başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu

Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama
Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı

Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
Türkiye'yi saran kokarca kabusu için korkutan değerlendirme: Yok etme şansımız yok

Türkiye'yi hızla saran kabusla ilgili korkutan açıklama
İtalya'nın önde gelen gazetecisine bombalı saldırı! Mafya ilişkilerini takip ediyordu

Ünlü gazeteciye bombalı saldırı! Mafya ilişkilerini takip ediyordu
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu baba oldu

Milli yıldızımız baba oldu! İşte bebeğine verdiği isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.