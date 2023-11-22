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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.