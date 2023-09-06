Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi yakalandı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Gerçekleşen denetimlerde yakalanan 2 şüphelinin yapılan üst aramasında, 81,23 gram metamfetamin, 155,65 gram bonzai, 7,06 gram esrar, 29 adet sentetik ecza hapı ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR