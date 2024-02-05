Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 1 şüpheli yakalanırken, aramalarda uyuşturucu ve onu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirli tarihler arasında il genelinde çalışma yapıldı. Çalışmalarda; Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 1 şüpheliye işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise, 5 adet sentetik ecza Lyrıca hap, 3 adet uyuşturucu extacy hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. Şüpheli çıkardığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR