Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şahıs Tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce yakalanmasına ve suçların önlemeye yönelik çalışmaları sonucunda yakalanan 1 şahıs tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce yakalanmasına ve suçların önlemeye yönelik il genelinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda; 3 bin 122 sentetik ecza, 223 metadon hap, 3 bin 957 ilaç, 1 gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen tıbbi elektronik sigara sarma makinesi, 10 bin dal boş makaron, 740 dal sarılmış sigara, 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ekiplerce, 1 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti kapsamında işlem başlatılarak gözaltına alındı. İşlemleri ardından şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca şahıs hakkında KOM Şube Müdürlüğünce, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR