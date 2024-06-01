Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilogram 14 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'e uyuşturucu soktuğu şüphesiyle takibe alınan İran uyruklu Mılad S., polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli, 3 araca çarptıktan sonra yakalandı ve aracında 1 kilogram 14 gram metamfetamin ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'e uyuşturucu soktuğu şüphesiyle takibe alınan ve polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalışan İran uyruklu Mılad S. isimli şüpheli, toplam 3 araca çarptıktan sonra yakalandı. Aracında 1 kilogram 14 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince kente, Bursa'dan uyuşturucu madde getirdiği şüphesiyle takibe alınan, İran uyruklu Mılad S. (33) yönetimindeki 06 MD 1258 plakalı otomobil Bursa-Eskişehir Karayolu 1. kilometresinde bulunan polis kontrol noktasında durdurulmak istendi. Polisin 'Dur' ikazına uymayan, Mılad S. trafiğin akışının tersine doğru kaçmaya çalıştı. Kaçmaya çalışırken 2 ayrı sivil polis aracına ve Batuhan G. isimli vatandaşın kullandığı 26 AFB 687 plakalı minibüse çarpan, otomobildeki Mılad S. yakalandı. Hafif yaralanan şüpheli, hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Mılad S.'nin aracında yapılan aramalarda bin 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir İran 3.Sayfa Güncel Haberler

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

 1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi

1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi

Bakmadan Geçme

Havalar ne zaman ısınacak? Havalar ne zaman, hangi tarihte ısınıyor? Meteoroloji tarih vererek uyardı! Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. sezon var mı, nerede yayınlanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları nereden, hangi siteden öğrenilir? AÖF sonuç sorgulama ekranı 2024! 1 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW LGS sınavı kaç dakika? LGS sınavı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte 2024 LGS sınav süresi! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 1 Haziran Cumartesi Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı? Cumartesi günleri noter açık mı? Cumartesi günleri noterler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 1 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Özer Çiller öldü mü? Özer Çiller kimdir, nerden öldü? Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller öldü mü? Askerlik kaldırılacak mı? Zorunlu askerlik kaldırılıyor mu, neden? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu! 1 Haziran hangi burç? 1 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 1 Haziran tarihi hangi burç olur? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2024? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? LGS hangi gün, ne zaman yapılacak? LGS sınavı hangi tarihte uygulanacak? İşte 2024 LGS sınavı tarihi! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title