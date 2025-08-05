Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 182 Gram Ele Geçirildi, 1 Tutuklandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 182 Gram Ele Geçirildi, 1 Tutuklandı
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Eskişehir'de polis ekipleri, yolcu otobüsünün bagajında 1 kilo 182 gram skunk türü uyuşturucu madde ele geçirirken, bir şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsünün bagaj bölümünde 1 kilo 182 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il güzergahı üzerinden zehir tacirlerinin otobüsle uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisi edinildi. Çalışma başlatan ekipler, bahse konu otobüsü Eskişehir girişinde bulunan Ankara Yolu Polis Uygulama Noktasında durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada; 1 kilo 182 gram skunk türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili A.C. isimli 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette alınan ifadelerinin ardından A.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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