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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Eskişehir'de jandarma, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 4,4 gram Metamfetamin ve uyuşturucu kullanımı için ekipman ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Tepebaşı İlçesinde bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Çalışmalar sonrasında şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4,4 gram Metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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