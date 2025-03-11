Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Eskişehir'de jandarma, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 4,4 gram Metamfetamin ve uyuşturucu kullanımı için ekipman ele geçirildi.
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Tepebaşı İlçesinde bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Çalışmalar sonrasında şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4,4 gram Metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR