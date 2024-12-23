Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonlarında 51 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele amacıyla gerçekleştirilen 45 ayrı operasyonda yakalanan 51 şüpheliden 5'i tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 16 Aralık ile 23 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde 45 ayrı çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 51 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar yapılan aramalarda, 44,68 gram metamfetamin, 54 adet sentetik ecza hapı, 404,72 gram esrar, 124 adet uyuşturucu hap, 126,45 gram bonzai, 7,5 gram eroin, 3 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 10 adet sigara sarma kağıdının ele geçirildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR