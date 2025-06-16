Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonlarında 28 Şüpheliye İşlem Yapıldı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 28 şüpheliye işlem yaptı. 506 gramdan fazla narkotik madde ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 9-16 Haziran 2025 tarihleri arasında kent genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 27 olaya müdahale ettiği çalışmalar sonucunda 28 şüpheliye işlem yapılırken, 5 şahıs tutuklandı ve 23 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca; 506,37 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hapı, 12,87 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 133,62 gram bonzai ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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