Uyuşturucu operasyonlarında 77 şüpheliye işlem yapıldı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında 77 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 18 kişi tutuklandı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 77 şüpheliye işlem yapılırken, narkotik maddeler ve silahlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 19-26 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 45 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 77 şüpheliye işlem yapılırken, 18 şahıs tutuklandı ve 59 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 1072,67 gram metamfetamin, bin 302 adet sentetik ecza hapı, 3,219 gram esrar, 17 adet ecstasy hap, 603,53 gram bonzai, 1,01 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 650 kullanımlık emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 1,01 gram bonzai ham maddenin ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

