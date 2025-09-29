Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonları: 72 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonlarında 72 şüpheliye işlem yapılırken, narkotik maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 22-29 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 4 olaya müdahale edildi. Ekiplerce 72 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 6 şahıs tutuklandı ve 66 şahıs tutuklandı. Ayrıca; 326,89 gram metamfetamin, 3 gram amfetamin, 2,08 gram esrar, 238 sentetik ecza, 139,71 gram bonzai, 8,72 eroin, 69,62 kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazinin ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR