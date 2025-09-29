Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonları: 72 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Güncelleme:
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 72 şüpheliye işlem yapıldı, 6 kişi tutuklandı. Çok miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 22-29 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 4 olaya müdahale edildi. Ekiplerce 72 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 6 şahıs tutuklandı ve 66 şahıs tutuklandı. Ayrıca; 326,89 gram metamfetamin, 3 gram amfetamin, 2,08 gram esrar, 238 sentetik ecza, 139,71 gram bonzai, 8,72 eroin, 69,62 kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazinin ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
