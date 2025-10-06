Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonları: 71 Şüpheli İle Çok Miktarda Narkotik Madde Ele Geçirildi

Güncelleme:
Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 71 şüpheliye işlem yapıldı, 7 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 29 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında ekiplerce çalışma yapıldı. Ekiplerin 53 olaya müdahale ettiği çalışmalar sonucunda 71 şüpheliye işlem yapılırken, 7 şahıs tutuklandı ve 64 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca; 40,14 gram metamfetamin, 863 adet sentetik ecza hapı, 12,21 gram esrar, bin gram bonzai hammadde, 113,20 gram bonzai, 284 gram skunk, 2 adet amfetamin türevi hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütme aparatı ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
