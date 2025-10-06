Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonları: 71 Şüpheli İle Çok Miktarda Narkotik Madde Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 71 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 29 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında ekiplerce çalışma yapıldı. Ekiplerin 53 olaya müdahale ettiği çalışmalar sonucunda 71 şüpheliye işlem yapılırken, 7 şahıs tutuklandı ve 64 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca; 40,14 gram metamfetamin, 863 adet sentetik ecza hapı, 12,21 gram esrar, bin gram bonzai hammadde, 113,20 gram bonzai, 284 gram skunk, 2 adet amfetamin türevi hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütme aparatı ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR