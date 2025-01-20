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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonları: 70 Gözaltı, 7 Tutuklama

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonları: 70 Gözaltı, 7 Tutuklama
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Eskişehir'de gerçekleştirilen 35 ayrı uyuşturucu madde operasyonunda 70 kişi yakalanırken, 7'si tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 35 ayrı uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 70 kişiden 7'si tutuklanırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 13 Ocak ile 20 Ocak tarihleri arasında kent genelinde 35 farklı uyuşturucu madde operasyonu yapıldı. Operasyonlarda yakalanan 70 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise 49,01 gram metamfetamin, 516 adet uyuşturucu hap, 3,28 gram esrar, 155,05 gram kokain, 325,67 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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