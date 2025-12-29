Uyuşturucu operasyonlarında 43 şüpheliye işlem yapıldı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 43 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 22-29 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 34 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 43 şüpheliye işlem yapılırken, 2 şahıs tutuklandı ve 41 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 42,65 gram metamfetamin, 9 bin 143 adet sentetik ecza hapı, 40 gram esrar, 1,2 gram kokain, 71,51 gram bonzai, 1 adet tabanca şarjörü, 3 adet hassas terazi, 3 adet bıçak, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca fişeği, 11 adet sigara sarma kağıdı, 14 adet bandrolsüz puro, 6 gram kenevir tohumu ve 1 adet av tüfeği fişeğinin ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR