Uyuşturucu operasyonlarında 43 şüpheliye işlem yapıldı

Güncelleme:
Eskişehir'de polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 43 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 22-29 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 34 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 43 şüpheliye işlem yapılırken, 2 şahıs tutuklandı ve 41 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 42,65 gram metamfetamin, 9 bin 143 adet sentetik ecza hapı, 40 gram esrar, 1,2 gram kokain, 71,51 gram bonzai, 1 adet tabanca şarjörü, 3 adet hassas terazi, 3 adet bıçak, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca fişeği, 11 adet sigara sarma kağıdı, 14 adet bandrolsüz puro, 6 gram kenevir tohumu ve 1 adet av tüfeği fişeğinin ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

