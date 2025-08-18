Eskişehir'de Uyuşturucu ile Mücadele Denetimleri: 7 Tutuklama

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 11 Ağustos ve 18 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Denetimler sonucu; 2,10 gram metamfetamın maddesi, 444 adet sentetik ecza hapı ve 92,43 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Jandarma ve polis ekiplerince 21 olaya müdahale edilip, işlem yapıldı. İşlem yapılan 31 şahıstan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 24 şahıs serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR