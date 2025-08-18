Eskişehir'de Uyuşturucu ile Mücadele Denetimleri: 7 Tutuklama

Eskişehir'de Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu denetimleri sonucunda 2,10 gram metamfetamin, 444 sentetik ecza hapı ve 92,43 gram bonzai ele geçirildi. 21 olayda 31 şahıs hakkında işlem yapıldı, 7 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 11 Ağustos ve 18 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Denetimler sonucu; 2,10 gram metamfetamın maddesi, 444 adet sentetik ecza hapı ve 92,43 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Jandarma ve polis ekiplerince 21 olaya müdahale edilip, işlem yapıldı. İşlem yapılan 31 şahıstan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 24 şahıs serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
