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Eskişehir'de Uyuşturucu Hareketliliği: Jandarmadan Operasyon

Eskişehir'de Uyuşturucu Hareketliliği: Jandarmadan Operasyon
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen bir şahsın aracında ele geçirilen 11,7 gram sentetik kannabinoid ve bonzai ile 18 dal makaron hakkında soruşturma başlattı.

Eskişehir'de jandarma tarafından uyuşturucu satıcısı olduğu öğrenilen şüphelinin aracında, sentetik kannabinoid ve bonzai ele geçirildi.

Odunpazarı ilçesinde bir şüpheli şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeleri satmak maksadıyla müşteri aradığı bilgisini elde eden Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Odunpazarı ilçesinde şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada; 11,7 gram sentetik kannabinoid, bonzai ve içi tütün ile sentetik kannabinoid, bonzai karışımı ile doldurulmuş 18 dal makaron ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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