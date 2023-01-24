Eskişehir'de uyuşturucu davalarında 11 sanığa toplam 150 yıl 46 ay hapis

Eskişehir'de ağır ceza mahkemelerinde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yargılanan 11 sanığa toplamda 150 yıl 46 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 3. ve 4. Ağır Ceza Mahkemelerinde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçuna ilişkin devam edilen yargılamalarda sanıklara ceza yağdı. 3. Ağır Ceza Mahkemesine görülen davanın karar duruşmasında sanıklar; A.D.G. ve B.G. 15 yıl 7'şer ay, O.Ö. ve M.Ö. 12 yıl 6'şar ay, B.K. 10 yıl 5 ay, M.Ş.'ye 18 yıl, M.U. 15 yıl, S.S. 17 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu bulunan sanıkların bir kısmının mevcut hallerinin devamına hükmedildi. Mahkemenin diğer bir dosyasında aynı suçtan yargılanan sanık F.B. 13 yıl 9 ay ve R.B. 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yargılanan C.G.'nin 15 yıl hapisle cezalandırılarak tutuklanmasına karar verildi. - ESKİŞEHİR