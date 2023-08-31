Eskişehir'de Üvey Ağabeyini Pompalı Tüfekle Öldüren Genç Tutuklandı

1) ÜVEY AĞABEYİNİ UYURKEN POMPALI TÜFEKLE VURMUŞTU; TUTUKLANDI

ESKİŞEHİR'de kendisine sürekli eziyet ettiğini öne sürdüğü üvey ağabeyi Arda Ercan'ı (22) uyurken pompalı tüfekle başından vurarak öldüren 16 yaşındaki T.E. çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Akdeniz Sokak'ta oturan T.E., dün sabah saatlerinde yatağında uyuyan üvey ağabeyi Arda Ercan'ı başına pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Arda Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli T.E. evde gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde işlemleri tamamlanan T.E., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen T.E., 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. T.E.'nin ifadesinde, "Bana sürekli eziyet ediyordu, akşam da bu nedenle tartıştık. Sabah uykusundayken pompalı ile ateş ederek öldürdüm" dediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.