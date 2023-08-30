Eskişehir'de Üvey Ağabeyini Pompalı Tüfekle Öldürdü

ESKİŞEHİR'de 16 yaşındaki T.E., üvey ağabeyi Arda Ercan'ı (22) uyurken pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü. Gözaltına alınan T.E.'nin üvey ağabeyinin kendisine sürekli eziyet ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Akdeniz Sokak'ta oturan T.E., sabah saatlerinde yatağında uyuyan üvey ağabeyi Arda Ercan'ı başına pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Arda Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli T.E. evde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen T.E., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Arda Ercan'ın cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. T.E.'nin ifadesinde, "Bana sürekli eziyet ediyordu, akşam da bu nedenle tartıştık. Sabah uykusundayken pompalı ile ateş ederek öldürdüm" dediği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.