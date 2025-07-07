Eskişehir'de Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu

Eskişehir'de Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu
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Eskişehir'de bir apartman dairesinde ocak üzerinde unutulan yemek nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından zamanında müdahale ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Eskişehir'de bir evde ocak üzerinde unutulan yemek yangına sebep olurken, alevler itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, Çamlıca mahallesi Celepler sokakta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Dairede ikamet eden vatandaşlar, mutfaktan yükselen dumanları fark edince itfaiye ekiplerine durumu ihbar etti. Bahse konu noktaya itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri mutfakta başlayan yangını kısa sürede ve hızlı müdahale ile söndürdü. Yapılan incelemelerde yangının ocakta unutulan yemekten dolayı çıktığı anlaşıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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