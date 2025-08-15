Eskişehir'de Tüketici Denetimleri: 471 Bin TL Cezalı İhlaller

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü, yapılan denetimlerde 55 firmada 2060 ürün ve 13 firmada 65 ürün üzerinde haksız fiyat artışı kontrolü gerçekleştirdi. Toplamda 471 bin 734 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelleri, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında denetimlerde bulundu. Denetimler sonucunda çeşitli işletmelere idari para cezası uygulandı.

8-14 Ağustos tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince, Eskişehir merkez ve ilçelerinde fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı gibi 55 firmada 2060 ürün, haksız fiyat artışı çerçevesinde 13 firmada 65 ürün denetlendi.

Denetimler sonucunda Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 471 bin 734 idari para cezası uygulandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
