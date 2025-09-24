Haberler

Eskişehir'de Tramvayla Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Eskişehir'de bir motosikletin tramvayla çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Olay nedeniyle tramvay seferleri aksadı.

Eskişehir'de tramvayla çarpışan motosikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 16.50 sıralarında Soğukdemirciler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; plakası öğrenilemeyen bir motosiklet, ring halindeki tramvayla çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza sebebiyle Şehir Hastanesi - Kumlubel ile 75. Yıl - Osmangazi Üniversitesi hatlarındaki tramvay seferleri aksadı. Seferler, ESTRAM ekiplerince yapılan çalışmanın ardından normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
