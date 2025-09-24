Eskişehir'de Tramvayla Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
Eskişehir'de bir motosikletin tramvayla çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Olay nedeniyle tramvay seferleri aksadı.
Olay, saat 16.50 sıralarında Soğukdemirciler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; plakası öğrenilemeyen bir motosiklet, ring halindeki tramvayla çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza sebebiyle Şehir Hastanesi - Kumlubel ile 75. Yıl - Osmangazi Üniversitesi hatlarındaki tramvay seferleri aksadı. Seferler, ESTRAM ekiplerince yapılan çalışmanın ardından normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa