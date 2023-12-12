Eskişehir'de Tramvayda Çıkan Kavgada Yolcu Darp Edildi

Eskişehir'de seyir halindeki tramvayda çıkan kavgada yanında silah ve bıçak bulunduran 4 kişilik grup bir yolcuyu darp etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, vatman yaralıyı ambulansa kadar tramvayla taşıdı.

Eskişehir'de seyir halindeki tramvayda çıkan kavgada iddiaya göre yanında silah ve bıçak bulunduran 4 kişilik grup bir yolcuyu darp etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, vatman yaralıyı ambulansa kadar tramvayla taşıdı.

Olay, sabah saatlerinde Kumlubel- Şehir Hastanesi hattında sefer yapan 10 numaralı tramvayda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumlubel Mahallesi'nden Eskişehir Şehir Hastanesi yönüne giden tramvay Çarşı durağına geldiğinde araç içeresinde bulunan 3'ü çocuk yaştaki 4 kişi ve yolcu Ekrem K. isimli yolcu arasında "gürültü çıkarma" nedeniyle kavga çıktı. Kavga, Atatürk Lisesi durağına kadar devam ederken, burada güvenlik görevlisi tarafından olaya müdahile edildi. Güvenliğin beyanına göre saldırgan gruptan bazılarının yanında bıçak ve silah bulunduğu öğrenildi. Araçtan indirilen şüpheliler Kurtuluş Mahallesine doğru kaçarken tramvayın kapılarını kilitleyen vatman yaralıyı koruma altına aldı. Darp edilen şahıs ise Odunpazarı Belediyesi tramvay durağında inerek 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Ekrem K.'nın kafasından, göğsünden ve vücudunun farklı yerlerinden aldığı darbelerle darp edildiği öğrenildi.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelileri kısa sürede Kurtuluş Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. kazadan dolayı aksayan tramvay seferleri ise normale döndü. - ESKİŞEHİR