Eskişehir'de Tramvay Yolunda Meydana Gelen Kaza Sonucu Ölen Kader Yürük'ün Ailesi Tepki Gösterdi

Eskişehir'de tramvay yolundan 95 km hızla giderken çarptığı Kader Yürük'ün ölümüne neden olan Berkay E. hakkında verilen karara ailesi ve sevenleri tepki gösterdi. Anne Ayşe Yürük, tepkisini "Kamera kayıtlarında görüldüğü üzere bu kaza değil cinayettir" sözleriyle dile getirdi.

29 Mart'ta 71 Evler Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Berkay E. (20) kullandığı 26 AAF 516 plakalı hafif ticari araç ile 95 km hız ile tramvay yolunda ilerlerken, karşıdan karşıya geçen 17 yaşındaki Kader Yürük'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kader Yürük, ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yürük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berkay E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir 9. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanan Berkay E., 6 Yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kader Yürük'ün ailesi ve yakınları tarafından büyük tepki gösterilen iyi hal indirimli 6 yıl 10 ay 15 günlük hapis cezası hakkında Eskişehir 9. Asliye Mahkemesi tarafından gerekçeli karar açıklandı. Kararda, otopsi raporuna göre kazada ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Kader Yürük'ün ölüm nedeninin genel beden travmasına bağlı beyin kanaması, harabiyet ve iç organ hasarı olduğu belirtildi. Ayrıca kararda, "Suçun işleniş biçimi, suç konusunu önem ve değeri meydana gelen zarar ile tehlikenin ağırlığı, sanığın taksire dayalı kusur durumu dikkate alınarak takdiren üst sınıra yakın cezalandırılmasına karar verilmiştir. (7 yıl 8 ay yıl hapis cezası) Sanığa verilen cezanın, sanık üzerindeki ihtimal etkileri dikkate alınarak TCK 62'nci madde gereğince 1/6 (iyi hal) indirimi yapılacak 6 ay 10 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın sürücü belgesinin 3 yıl süreyle geri alınmasına, tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Bugün Eskişehir Adliyesi önünde bir araya gelen Kader Yürük'ün ailesi, arkadaşları ve yakınları, mahkeme kararına hep bir ağızdan tepki gösterdi. Kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Kader Yürük'ün annesi Ayşe Yürük, "Kamera kayıtlarında görüldüğü üzere bu kaza değil cinayettir" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Bu olay kaza değil cinayettir"

Mahkeme heyetinin vermiş olduğu kararın yetersiz olduğunu belirten Kader Yürük'ün annesi Ayşe Yürük, "Geçtiğimiz Mart ayında kızım Kader'i kaybetmiş olmanın acısını yaşıyoruz. Kızım yaya yolundan geçtiğinde, tramvay durağına geldiğinde 95 km hızla tramvay yoluna giren ticari bir aracın çarpması nedeniyle olay yerinde vefat etmiştir. Kara yolunda bile 30 km hız sınırı olan o bölgede, 95 km hızla tramvay yoluna girerek kızımı katletmiştir. Mahkeme tarafından 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmiştir. Benim kızım 17 yaşında, hayatının baharında hemşire olmak isteyen, büyük umutlarla büyüttüğümüz saçının teline zarar gelmesin korkusundan endişe ettiğimiz Kader'in, kaderi bu olmamalıydı. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bu ceza azdır. Kamera kayıtlarında görüldüğü üzere bu kaza değil cinayettir. Şimdi devlet yetkililerine sesleniyorum, aynı olay sizin başınıza gelse bu kararı kabul eder miydiniz? Bir anne olarak maalesef adalete olan güvencimi kaybettim. Sessiz kalmayacağız. Kader için buradayız. Sokaktayız, ayaktayız" dedi.

"İstinafa başvurumuzu yaptık"

Kader Yürük'ün ölümüne ilişkin davadan çıkan kararın istinafa taşındığını belirten Avukat İsmail Çıra ise şu ifadeleri kullandı:

"Mahkeme kararına saygı duyuyoruz ancak katılmamız mümkün değildir. Bu sebepten ötürü istinaf kanun yoluna başvurduk. Sanık, 30 km hızın olduğu yerde 95 km hızla, karayolu taşıtının girmesi yasak olan tramvay yoluna girerek, frene dahi basmadan kızımız Kader'e çarpmıştır. Bu olay bir bütün halinde değerlendirildiğinde bilinçli taksir değil olası kasttır. Biz olası kast olduğu kanaatindeyiz. Bu sebepten ötürü de istinaf kanun yoluna başvurduk. Takdir yüce Türk yargısınındır." - ESKİŞEHİR