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Eskişehir'de Tramvay Yolunda Kaza Noktasına Gelen Cip Anne ve Çocuğunu Son Anda Kurtardı

Eskişehir'de Tramvay Yolunda Kaza Noktasına Gelen Cip Anne ve Çocuğunu Son Anda Kurtardı
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Eskişehir'de tramvay yolunda ilerleyen cip, yolun karşısına geçmekte olan anne ve çocuğuna çarpmak üzereyken son anda durdu. Olay anı araç kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de araç trafiğine kapalı olan tramvay yolundan ilerleyen cip, yolun karşı tarafına geçmekte olan anneyle çocuğuna çarpmak üzereyken son anda durdu. Olay anı araç kamerasına yansıdı.

71 Evler Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yürekler ağza geldi. Araç trafiğine kapalı olan tramvay yolundan ilerleyen bir cip az kalsın ışıklarda bekleyen araçların arasından çıkarak yolun karşısına geçmekte olan anne ve çocuğuna çarpıyordu. Cipin, anne ve çocuğuna çarpmadan son anda durması bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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