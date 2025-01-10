Eskişehir'de Tramvay Arkasında Tehlikeli Yolculuk

Eskişehir'de tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan çocukların tehlikeli oyunu görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Kent içi ulaşımda etken rol oynayan tramvaylar, küçük çocukların tehlikeli oyun aracı haline gelmeye devam ediyor. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, küçük yaştaki 3 tane kız çocuğu, tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Uzun süre yolculuğa devam eden çocuklar, tramvayın durağa yanaşmasıyla aşağı indi.

Sosyal medyada çok kez paylaşılan video, görenleri hayrete düşürdü. - ESKİŞEHİR