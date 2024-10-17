Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Traktör Sürücülerine Reflektör Dağıtımı

Eskişehir'de Traktör Sürücülerine Reflektör Dağıtımı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekipleri, 'Reflektör Tak Görünür Ol' projesi kapsamında 130 traktör sürücüsüne reflektör dağıtarak güvenli sürüş konularında bilgilendirme yaptı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından 'Reflektör Tak Görünür Ol' projesi çerçevesinde traktör sürücülerine 250 adet reflektör dağıtıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarması ekipleri tarafından 'Reflektör Tak Görünür Ol' projesi çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, jandarma sorumluluk alanında yaşayan 130 traktör ve tarım aracı sürücüsüne reflektör kullanımının önemi, tepe lambası ve rops demiri kullanımının önemi, tarım araçlarının güvenli kullanımı ve traktörlerin karıştığı kazalarda alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca traktör sürücülerine 250 adet reflektör dağıtımı yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik 3-sayfa trafik Sağlık Tarım Yaşam

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail-İran savaşını yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmemiz lazım

Hakan Fidan uyardı: 2 ülke arasında savaş çıkma ihtimali oldukça yüksek

 Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış

Sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu 2 gün önce video paylaşmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Kesler Hull City'den neden ayrıldı, Hull City CEO'luğu görevini niye bıraktı? Ryan Kent gitti mi? Ryan Kent hangi takıma gitti? Fırat Sarı kimdir, suçu ne? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı kimdir? 18 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 18 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Avrupa Yakası Kubilay neden öldü? Vural Çelik evli miydi, bekar mıydı? Vural Çelik kimdir, kaç yaşında? 17-18 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak? Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir, Abdullah Ustaosmanoğlu hayatı ve biyografisi! 17-18 Ekim bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.