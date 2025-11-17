Eskişehir'de Trafikte Tehlike: Otomobilin Üstünde Koltuk Takımı

Eskişehir'de otomobilin üzerine koltuk takımı yükleyen sürücü trafikte tehlikeye neden oldu.

Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde bir otomobile yüklenen koltuk takımı dikkat çekti. Aracın bagajına ve arka bölümüne konulan koltuk takımının bazı parçaları ise aracın üzerine yüklendi. Üzerinde koltuk taşınan otomobil trafiği tehlikeye düşürdü. - ESKİŞEHİR