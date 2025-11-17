Eskişehir'de Trafikte Tehlike: Otomobilin Üstünde Koltuk Takımı
Eskişehir'de, üzerine koltuk takımı yüklenen bir otomobil trafiği tehlikeye soktu. Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde gerçekleşen olayda, koltuk takımının bazı parçaları aracın üst kısmında taşındı.
Eskişehir'de otomobilin üzerine koltuk takımı yükleyen sürücü trafikte tehlikeye neden oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa