Eskişehir'de Trafikte Sinirlenen Kurye Polise Mukavemet Gösterdi

Eskişehir'de araç trafiğine kapalı yolda motosikletiyle seyir halindeyken kendisini durduran polise sinirlenen ve savcı tanıdığı olduğunu öne sürerek ekiplere mukavemet gösterdiği iddia edilen kurye, ters kelepçeye gözaltına alındı.

Olay, Odunpazarı ilçesi 2 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motoru araç trafiğine kapalı olan caddede motosikletiyle seyir halinde bulunan kurye, polis ekiplerinin denetimi esnasında durduruldu. Caddeye motorlu araç girişinin yasak olmasından dolayı cezai işlem yapılan kurye, polis ekipleriyle tartışmaya başladı. Kendisine yazılan cezaya sinirlenen kurye, tartışma esnasında savcı bir yakınını arayacağını söyleyerek polislerden isimlerini ve telefon numaralarını istedi. Devam eden tartışma sırasında görevi başındaki polislere mukavemet gösteren ve sesini yükselten kurye, ekipler tarafından ters kelepçeyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR