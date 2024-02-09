Eskişehir'de trafik kazasında üniversite öğretim üyesi ve kızı hayatını kaybetti

Eskişehir'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eskişehir Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı 16 yaşındaki Yağmur Karel hayatlarını kaybetti.

Odunpazarı İlçesi Gültepe Mahallesi Zümrüt Bulvarı'nda Filiz Bayrakçı Karel (47) idaresindeki 26 UC 635 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçmiş ve bu yönden gelen kamyonla çarpışmıştı. Kazada sürücü Eskişehir Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve araçta yolcu olarak bulunan kızı 16 yaşındaki Yağmur Karel ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan anne ve kızı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. - ESKİŞEHİR