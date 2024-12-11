Eskişehir'de Trafik Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında aynı araçta yaşamını yitiren 3 kişinin, Seyitgazi ilçesinde yaşayan yakınlarını ziyarete geldikleri esnada kazaya karıştıkları öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunun Seyitgazi ilçesi Karaören Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Ömer Çetin (62) idaresindeki 48 K 0089 plakalı otomobil ile Nermin Demir'in (38) kullandığı 34 EMH 770 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ve Ömer Çetin'in kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Ummuhan Çetin (57) ile Ramazan Koçak (56) olay yerinde hayatını kaybetti. Nermin Demir'in kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Umut Zafer D. (42) ve İrem D. (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi ise Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İrem D.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kazada aynı otomobilde hayatını kaybeden Ömer Çetin, Ummuhan Çetin ve Ramazan Koçak'ın Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde yaşadıkları, Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyarete geldikleri esnada kazaya karıştıkları öğrenildi. - ESKİŞEHİR