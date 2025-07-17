Eskişehir'de Trafik Kazası, Yaralı Yok

Eskişehir'de Trafik Kazası, Yaralı Yok
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Eskişehir'de viraja hızlı giren otomobil, karşı yönden gelen çekiciye takılı dorseye ve bir tıra çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de viraja hızlı giren otomobil, karşı yönden gelen çekiciye takılı dorseye ve bir tıra çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza, Eskişehir-İnönü younda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 DM 025 plakalı otomobil viraja hızlı girmesi sebebiyle karşı yönden gelen 54 AKG 020 plakalı çekiciye takılı dorsenin sol arka tekerlerine çarparak kendi ekseninde dönmeye başladı. Kontrolü kaybolan sedan otomobil, bu esnada karşı yönden gelen 26 AKF 817 plakalı tıra çarptı. Kazada üç araçta da hasar meydana gelirken, kimse yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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