Haberler

Eskişehir'de Trafik Kazası: Sürücüler Arasında Tartışma!

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir otomobilin karşı şeride geçerek dönüş yapması sonucunda meydana gelen kazada, araç sürücüleri arasında tartışma ve tehditler yaşandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de karşı şeride geçerek dönüş yapan sedan otomobilin sürücüsü, kendi yolunda ilerleyen ve yandan çarptığı aracın sürücüsünün üzerine yürüyüp, bağırdı.

Kaza, Eskibağlar Mahallesi Ünivesite Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 20 AB 252 plakalı sedan otomobil yolda dönüş yapmak için karşı şeride doğru hamle yaptı. Sedan otomobil, hamle sırasında şeridinde ilerleyen 26 AER 492 plakalı panelvan araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan araç kaldırıma doğru savruldu. Savrulan aracı gören ve kaldırımda yürüyen vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kaza sonrası 20 AB 252 plakalı sedan aracın sürücüsü 26 AER 492 plakalı panelvanın sürücüsünün üzerine yürüyerek, bağırmaya başladı. Daha sonra 26 AKY 551 plakalı araçtan inen bir grup yine panelvanın sürücüsnün üzerine yürüyerek tehdit etti. 26 AKY 551 plakalı araçla olay yerinden ayrılmaya çalışan şahıslar, 31 AS 451 otomobile çarptı. Kaza için olay yerine polis ekibi sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.