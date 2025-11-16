Eskişehir'de Trafik Kazası: Sürücüler Arasında Tartışma!

Eskişehir'de karşı şeride geçerek dönüş yapan sedan otomobilin sürücüsü, kendi yolunda ilerleyen ve yandan çarptığı aracın sürücüsünün üzerine yürüyüp, bağırdı.

Kaza, Eskibağlar Mahallesi Ünivesite Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 20 AB 252 plakalı sedan otomobil yolda dönüş yapmak için karşı şeride doğru hamle yaptı. Sedan otomobil, hamle sırasında şeridinde ilerleyen 26 AER 492 plakalı panelvan araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan araç kaldırıma doğru savruldu. Savrulan aracı gören ve kaldırımda yürüyen vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kaza sonrası 20 AB 252 plakalı sedan aracın sürücüsü 26 AER 492 plakalı panelvanın sürücüsünün üzerine yürüyerek, bağırmaya başladı. Daha sonra 26 AKY 551 plakalı araçtan inen bir grup yine panelvanın sürücüsnün üzerine yürüyerek tehdit etti. 26 AKY 551 plakalı araçla olay yerinden ayrılmaya çalışan şahıslar, 31 AS 451 otomobile çarptı. Kaza için olay yerine polis ekibi sevk edildi. - ESKİŞEHİR